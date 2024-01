Ciclista travolto da un'auto a Varedo. Dinamica ricostruita grazie alle telecamere, un uomo di 45 anni portato all'ospedale di Desio in codice giallo

Incidente in corso Milano

Ciclista investito da un’auto è finito al Pronto soccorso in codice giallo. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in corso Milano a Varedo, all'intersezione con via Leopardi. La Polizia Locale è riuscita a ricostruire in poco tempo l’esatta dinamica grazie alla videosorveglianza che ha ripreso tutta la scena del sinistro avvenuto alle 17,15.

Auto investe ciclista

Un’utilitaria condotta da una 75enne residente a Varedo stava percorrendo la Sp44 in direzione di Milano quando all’altezza di via Leopardi ha intrapreso la svolta a sinistra proprio mentre arrivata dal senso di marcia opposto una bicicletta con in sella un 45enne di origine marocchina, residente a Limbiate.

In ospedale in codice giallo

Dopo la violenta collisione, il ciclista è finito sul cofano dell’auto. Le sue condizioni sono sembrate in un primo momento gravi, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto oltre ad ambulanza ed auto medica sono accorsi Polizia Locale e Carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Desio. Illesa la conducente dell’auto.