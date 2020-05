Ciclisti, una domenica nera: sei feriti. Cinque sono caduti, due invece sono stati investiti. Per gli appassionati delle due ruote la prima domenica dopo il lockdown non è stata decisamente fortunata.

E’ stata una mattinata nera per i ciclisti e il pomeriggio non è iniziato meglio. Il bilancio, speriamo definitivo, è di sei feriti, fortunatamente nessuno in modo grave.

La prima vittima della giornata è stata una donna di 73 anni, caduta stamattina a Burago Molgora mentre percorreva via Dante Alighieri. Soccorsa dall’ambulanza di Busnago è stata trasportata all’ospedale di Vimercate in codice verde.

Verso le 11 in via Ferraris a Monza il primo investimento della giornata, vittima un ciclista 55enne soccorso e trasportato al Policlinico di Monza in codice verde. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, gli agenti della Polizia locale di Monza.

Neanche mezz’ora dopo in via Delle Grigne a Giussano un’altra caduta, vittima una donna di 46 anni soccorsa dalla Croce Bianca di Besana e trasportata sempre in codice verde all’ospedale di Carate.

A mezzogiorno altra caduta in via Andrea Lissoni a Monza, sfortunato protagonista un 43enne finito all’ospedale San Gerardo in codice verde. A soccorrerlo i sanitari della Croce verde di Lissone.

Neanche un quarto d’ora dopo si torna a Giussano per il secondo investimento della giornata, in via Rimembranze. Ad avere la peggio un 59enne, Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi del caso. Fortunatamente nell’occasione non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ultima caduta della mattinata poco dopo le 12,30, a Desio, in via Serenelle. A rimanere ferito in modo lieve un 51enne trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Nel primo pomeriggio, alle 14, altra caduta a Monza. A finire all’ospedale in codice verde una donna di 52 anni. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce Rossa, gli agenti della Polizia locale di Monza.

