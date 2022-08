Ciclomotore contro camion, gravi due adolescenti

Quel che è accaduto di preciso ancora non si sa. Quel che è certo è che il ciclomotore con a bordo due adolescenti si è schiantato contro un autocarro: le loro condizioni sono gravi

Lo scontro tra il ciclomotore e il camion

Il terribile incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Lentate sul Seveso, all'incrocio tra via per Mariano e via Santa Lucia. Secondo la ricostruzione effettuata finora dai Carabinieri della Compagnia di Seregno, intorno all'1.30 un ciclomotore Smx Mondial condotto da un 17enne di Seregno e con in sella una passeggera 15enne, anch’ella seregnese, si è scontrato con l'autocarro Citroën Jumper condotto da un 48enne residente a Giussano: dai primi rilievi effettuati dal personale dell’Arma dei carabinieri intervenuto sul posto, è possibile ipotizzare che il ciclomotore, mentre percorreva via per Mariano, non avrebbe rispettato il segnale di “stop” e per poi andare a impattare violentemente contro l’autocarro Citroën Jumper che proveniva da via Santa Maria.

L'impatto è stato violentissimo e l'allarme è scattato immediatamente. I sanitari del 118, dopo le prime cure direttamente sul posto, hanno trasportato i due giovani all’ospedale di Desio dove, per le gravissime lesioni riportate, sono stati entrambi ricoverati con traumatismi e fratture multiple. In particolare il 17enne ha riportato anche una ferita aperta alla cassa toracica. Attualmente nessuno dei feriti versa in pericolo di vita. Illeso, invece, il 48enne.