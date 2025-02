Cimitero assaltato dai ladri: furti su decine di tombe, distrutta la vetrata di una cappella

Furti a raffica, vergognosi, da parte di ladri senza scrupoli e senza alcun rispetto.

Razzìa al cimitero di Vimercate

E’ una vera e propria razzìa quella messa a segno lo scorso fine settimana ai danni di decine di tombe nel cimitero di Vimercate.

Furti su decine di tombe, abbattuta la vetrata di una cappella di famiglia

Nel mirino anche una cappella di famiglia la cui vetrata di ingresso è stata letteralmente abbattuta. Un blitz compiuto con ogni probabilità tra giovedì e venerdì scorsi, dopo il calar del sole. Con una coda anche nel fine settimana.

Prese le coperture delle luci

I ladri si sono concentrati in particolare sui campi della parte "bassa" del cimitero, quella a cui si accede da via Burago. A fare l’amara scoperta venerdì sono stati diversi cittadini in visita sulle tombe dei loro cari, dalle quali sono stati asportate le coperture delle luci votive, realizzate in rame e ottone, materiali che fanno particolarmente gola ai ladri.

Un colpo mirato perché a quanto pare null’altro sarebbe stato toccato. Desolante la scena che si presentava venerdì mattina. Tra le vittime dei furti anche Sergio Valtolina, ex consigliere ed amministratore comunale, che ha lanciato l’allarme segnalando anche il rimpallo di responsabilità tra gli uffici comunali e la cooperativa che, dall’ottobre scorso ha in gestione i cimiteri del capoluogo e delle frazioni. Sul posto per prendere visione dell’accaduto anche il consigliere comunale di minoranza Luca Caprioli.

L'assalto alla cappella

Nel fine settimana un’altra incursione, questa volta nella parte alta del cimitero: qui i malviventi si sono letteralmente scagliati contro una cappella di famiglia, sfondando la vetrata d’ingresso lanciando alcuni grossi sassi poi ritrovati sul posto. Non è chiaro se abbiano poi asportato oggetti all’interno della stessa.

L'assessore annuncia la videosorveglianza entro l'anno

Dal canto suo l’assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio, informato dell’accaduto, nel condannare il vergognoso furto ha tenuto a precisare che il contratto di gestione dei cimiteri stipulato con la cooperativa prevede proprio entro il primo anno, quindi non oltre il prossimo autunno, l’installazione a carico del gestore di impianti di videosorveglianza con telecamere agli ingressi e anche all’interno. Nella speranza che possano fungere da deterrente nei confronti dei malintenzionati. nel frattempo il Comune ha chiesto al gestore un report sui furti da inoltrare poi ai Carabinieri della stazione cittadina. Ai singoli proprietari delle tombe, invece, il compito di presentare le denunce.

Lo scenario desolante