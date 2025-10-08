Cinquanta chili di funghi sequestrati al mercato dalla Polizia Locale. Nei giorni scorsi gli agenti hanno multato anche un negoziante

Sequestrati 50 chili di funghi al mercato

Gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato 50 chili di funghi porcini a tre ambulanti al mercato di Bovisio Masciago. Dalla settimana scorsa gli agenti del comando cittadino stanno conducendo controlli sulla sicurezza alimentare con accertamenti tra i commercianti che esercitano la loro attività in sede fissa e quelli ambulanti.

I controlli tra le bancarelle e le multe

Oggi, mercoledì 8 ottobre, gli operatori del comando cittadino hanno verificato che su quattro posteggi di ortofrutta che stazionano regolarmente al mercato, tre titolari non sono stati in grado di esibire la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) che la normativa prevede per la vendita dei funghi. Avevano tutte le abilitazioni per la loro attività commerciali, ma per i funghi è richiesta una sorta di “patentino”. Gli agenti, di conseguenza, hanno sequestrato complessivamente 50 chili di funghi ed elevato sanzioni per un migliaio di euro (344 euro per ciascun ambulante).

Sanzionato anche un negoziante

Nei giorni scorsi la stessa ammenda è stata comminata ad un commerciante che aveva messo in vendita nel proprio negozio un cesto di funghi secchi senza riportare alcuna indicazione sulla loro provenienza né sulla data di scadenza. Il cesto di funghi è stato sequestrato e, in seguito a un consulto con Ats Brianza, avviati alla distruzione.