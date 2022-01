Cesano Maderno

Dovrà pagare 5100 euro di multa perché è stato fermato a bordo di una autovettura senza patente. Non l'aveva ovviamente dimenticata a casa, semplicemente non l'aveva mai conseguita.

Cinquantenne fermato in auto sulla Nazionale dei Giovi: non aveva mai conseguito la patente

E' accaduto nei giorni scorsi a Cesano Maderno. L'uomo, un 51enne di Cesano Maderno, è stato fermato per un controllo dalla Polizia locale. Al momento della richiesta della patente di guida è emerso che l'automobilista non aveva mai conseguita. Non essendo stato mai fermato per controlli gli agenti desumono che guidasse da almeno 30 anni senza documento di guida. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 5.100 euro.

Fermato anche uno straniero senza documenti

Sempre nei giorni scorsi e sempre sulla Nazionale dei Giovi la Polizia Provinciale ha fermato per controlli un automobilista straniero. L'uomo era senza documenti e l'auto era senza assicurazione e senza revisione. Come da prassi in questi casi è stato disposto il foto-segnalamento. Una volta identificato - si tratta di un albanese regolare sul territorio nazionale - per lui è scattata la denuncia.