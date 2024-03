Cinquantenne in codice rosso, atterra l'elisoccorso a Besana

E' stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza ieri, mercoledì 13 marzo, a Besana in Brianza, per un 53enne soccorso in codice rosso. L'uomo era a bordo della sua auto, finita fuori strada.

Elisoccorso a Besana

E' successo intorno alle 18, in via Viganò, a Casaglia. Le ragioni di quanto accaduto sono al vaglio degli agenti della Polizia locale della città giunti sul posto: al momento non si esclude né un malore, né un incidente. Certo è che l'unico veicolo coinvolto è stato quello sul quale viaggiava l'uomo soccorso. Quest'ultimo T.I. le sue inziali, classe 1971, casa a Monticello Brianza, nel Lecchese. A Casaglia, oltre ai Vigili, sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Besana. Richiesto anche il supporto dell'elisoccorso decollato da Milano.

Ricoverato in Terapia intensiva

Il 53enne, dopo le prime cure in via Viganò, è stato trasportato in codice rosso, a bordo dell'ambulanza, all'ospedale San Gerardo di Monza dove risulta al momento ricoverato in Terapia intensiva cardiochirurgica. L'elisoccorso è invece ripartito vuoto.