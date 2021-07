Notte tranquilla per i soccorritori: in Brianza nelle ultime ore un solo intervento di soccorso per un 50enne. L'uomo si è sentito male dopo aver bevuto troppo.

Cinquantenne soccorso a Desio per intossicazione

Secondo quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza erano circa le 2.30 quando i volontari della Croce verde di Lissone si sono portati a Desio, in via Foscolo, per soccorrere un 50enne. Qui, poco prima, un 50enne ha accusato un malore dopo aver bevuto troppo ed è stato necessario l'intervento dei soccorsi. Gli uomini della Croce verde, dopo i primi accertamenti sul posto, hanno fortunatamente escluso serie conseguenze per il 50enne che è stato poi accompagnato in ospedale a Desio per ulteriori esami.

Incidenti a Lissone e sulla SS35

Nella serata di ieri si è verificato anche un incidente a Lissone, in via Buonarroti. Secondo quanto diffuso da Areu si sarebbe trattato di uno scontro tra due auto avvenuto all'altezza del civico 127. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio e i volontari di Seregno soccorso che hanno valutato le condizioni di un 60enne rimasto coinvolto nel sinistro, fortunatamente senza riscontrare conseguenze. L'intervento infatti si è concluso sul posto.

E sempre nella serata di ieri, intorno alle 22, si è verificato un incidente anche sulla SS35, in direzione Sud, tra Cesano Maderno e Bovisio. Soccorsa e poi trasportata in ospedale a Desio in codice verde una donna di 31 anni. Sul posto sono interventi i soccorritori della Croce bianca di Seveso e gli agenti della Polizia stradale di Como.