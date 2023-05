Circola con veicolo sequestrato: via auto e patente a un 69enne. Il conducente è stato fermato e multato dalla Polizia Locale di Bovisio Masciago

Circola con un veicolo sotto sequestro

Circolava con un veicolo sequestrato, viene fermato e multato: via anche l’auto e la patente. Ieri mattina, venerdì, durante il pattugliamento del territorio, gli agenti hanno notato in via Bertacciola un veicolo che procedeva andatura sospetta.

L'auto era già stata fermata a febbraio

In seguito agli accertamenti è emerso che il conducente, un 69enne residente in città, stava circolando con l'auto priva di assicurazione. Non solo, ma da un controllo approfondito è emerso che auto era già stata sottoposta a sequestro a febbraio per lo stesso motivo dalla Polizia Locale di Limbiate.

Multa, ritiro della patente e sequestro del mezzo

L’automobilista è stato quindi sanzionato sia perché circolava con veicolo già sottoposto a sequestro che per la circolazione recidiva con veicolo privo di assicurazione. Al bovisiano è stata ritirata patente per la successiva revoca ed il veicolo definitivamente sequestrato al fine della confisca.