Circolava con un documento falso, è stato denunciato. Nei guai un pakistano che ha esibito una patente contraffatta alla Polizia Locale

Quando l’automobilista ha mostrato la sua patente di aguida, gli agenti della Polizia Locale di Limbiate si sono subito insospettiti: un’accurata perizia ha accertato che il documento con cui circolava era falso e lui è stato denunciato. Il 15 aprile alle 18,30 la Polizia Locale era impegnata in un posto di controllo all’intersezione tra via Groane e via Jenner, quando hanno fermato una Volkswagen Golf.

Patente sottoposta a perizia

Alla richiesta di patente e libretto di circolazione, il conducente della vettura, di nazionalità pakistana, ha esibito una patente di guida che risutava emesso nel suo Paese d’origine. Gli agenti hanno subito sollevato dubbi sull’autenticità del documento, quindi lo hanno sequestrato per inviarlo all’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano.

La conferma della contraffazione

La patente ritirata è stata spedita il 21 aprile, circa un mese dopo è arrivato l’esito nel comando di piazza V Giornate. Ieri, mercoledì 20 maggio, gli agenti hanno avuto la conferma che i loro sospetti erano fondati: il documento è risultato falso “poiché interamente contraffatto”

Gli atti trasmessi alla Procura della Repubblica

La Polizia Locaha ha denunciato il pakistano. Sono stati quindi trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano gli atti relativi alla relazione tecnica sul documento sequestrato e il documento contraffatto.