Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. La proposta arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio comunale di Cesano Maderno.

Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

In vista del prossimo 4 novembre, quando sarà la ricorrenza del centenario della traslazione del Milite Ignoro all’Altare della Patria a Roma, Luca Bosio (nella foto) e Cristiano Crippa di Con Bosio per Cesano hanno presentato ufficialmente in municipio questa proposta, che di fatto dà eco all’iniziativa commemorativa del Gruppo Medaglie d’oro al valor militare d’Italia.

“In questo delicato momento storico, il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto aiuterebbe a sensibilizzare ulteriormente l’intera cittadinanza ai valori dell’unità e della vicinanza, e rappresenterebbe un passaggio significativo verso la commemorazione solenne per i cento anni della traslazione a Roma della salma del Milite Ignoto”.

La proposta al Consiglio comunale

Se ne parlerà nel prossimo Consiglio comunale. Bosio e Crippa chiederanno al Parlamento locale di impegnare il sindaco ad avanzare, e conseguentemente rimettere, alla conferenza dei capigruppo, la formale proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune al militare sconosciuto simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima guerra mondiale e di tutti i Caduti per la patria.

