Classe in quarantena a Seregno: per i bambini salta anche la Comunione

Di fronte ad una situazione che ci sta portando lentamente ( ma non troppo) a rivivere quanto già vissuto a marzo, il primo cittadino Rossi invita tutti ad una riflessione, a pensare diversamente, a cambiare atteggiamento:

“Hai voglia a parlare di resilienza, vi capisco. Siamo più stanchi, più disillusi, magari un po’ più arrabbiati, stressati e frustrati, perché più in difficoltà o perché speravamo di essere più pronti, rispetto a questo deja-vu di annunci di incerti provvedimenti restrittivi. Hai voglia a dire che sarà lunga, sarà dura, ci saranno più emergenze quotidiane e nuove misure, ma ce la faremo. Eppure qui siamo, e per quanto tante cose si potevano fare meglio, alla fine la colpa non è tanto di questo o di quello, ma se siamo in pandemia è a causa di qualcosa di esterno che non dipende da noi, né da chi governa a Milano o a Roma. E dunque, abbiamo due possibilità: crogiolarci nella nostra frustrazione alla “fa-tutto-schifo”, o provare, anche se non sarà semplice e non ci verrà sempre, a cercare un altro atteggiamento. Sembra impossibile, ma in fondo è quello che si è già visto nel lockdown, quando non sapevamo più dove mettere tutti i volontari che volevano aiutare chi era in isolamento o in difficoltà, dicendo “io ci sono” proprio nelle settimane più dure. Tra un decreto e un divieto, possiamo fare ciascuno la nostra parte, sentendoci protagonisti, e non vittime delle regole. Essere proattivi, dirci “cosa ho fatto io oggi per limitare la diffusione del contagio”: magari le solite cose, lavando le mani una volta di più, tenendo il naso nella mascherina, oppure magari cambiando una abitudine, un orario, un consumo, una azione che protegge la mia salute e magari l’ambiente che mi circonda. Resilienza è un termine che mi piaceva assai qualche tempo fa, ormai è abusato: ma non è solo proteggersi da un negativo, è anche cercare nelle fatiche un positivo, per viverle e vivere un po’ meglio. Siamo in ballo, possiamo lamentarci e basta del mondo ingiusto o viverla così. Se vi va, proviamoci. Intanto noi lavoriamo per voi a testa bassa, più possibile”.