Cliente con la droga, il Questore dispone la chiusura del bar

Sicurezza

Al suo interno i Carabinieri avevano trovato un avventore con sostanza stupefacente. Attività sospesa per 15 giorni.

Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar di Nova Milanese per motivi di ordine pubblico: al suo interno i Carabinieri avevano trovato un cliente in possesso di sostanza stupefacente e denaro contante.

Bar chiuso per 15 giorni

I militari della Stazione Carabinieri di Nova Milanese hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di 15 giorni nei confronti di un bar di Nova Milanese, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza pubblica.

I Carabinieri avevano trovato un cliente con la droga

In particolare, alla Questura era pervenuta una segnalazione relativa alla denuncia effettuata dai militari della Stazione Carabinieri di Nova Milanese, in data 15 agosto, nei confronti di un avventore del bar trovato in possesso di 17 dosi di sostanza stupefacente e denaro contante di cui non ha saputo giustificare il possesso.

I residenti si lamentano dei clienti che stazionano fuori dal locale

I residenti della zona con diversi esposti hanno lamentato il fenomeno di degrado e allarme sociale con compromissione della qualità della vita delle persone residenti nella zona, causato dagli avventori del bar che sono dediti all’uso smodato di bevande alcoliche, che stazionano stabilmente fuori dal pubblico esercizio, per tutta la sera, fino a notte inoltrata, contravvenendo anche al limite orario disposto dal Comune e rendendo impossibile il riposo delle persone.

A Ferragosto un intervento dei Carabinieri per i forti schiamazzi

Gli stessi residenti hanno chiesto un intervento alle Forze dell’ordine anche a Ferragosto, a causa di forti schiamazzi provenienti dagli avventori del locale, ai quali il titolare aveva consentito di organizzarsi con una tavolata nell’area esterna di pertinenza del bar dove era stata montata anche una piscina gonfiabile. I Carabinieri intervenuti hanno identificato gli avventori, che sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia.

I clienti hanno numerosi precedenti di polizia

Anche in merito alle frequentazioni, il locale è stato oggetto di numerosi controlli avventori effettuati dalla Stazione Carabinieri di Nova Milanese risultando essere abituale ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia per reati anche gravi.

Chiesta la sospensione dell'attività

I Carabinieri hanno quindi chiesto un provvedimento di chiusura, sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché l’incolumità delle persone, al fine di evitare il protrarsi delle descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone. Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha pertanto disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 15 giorni.