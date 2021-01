Clienti senza mascherina, attività sospesa per cinque giorni. La Polizia Locale ha sanzionato un parrucchiere e due persone che erano all’interno del negozio per violazione del Dpcm

Clienti senza mascherina, attività sospesa per cinque giorni

E’ stato chiuso per cinque giorni per violazione del Dpcm, un negozio di parrucchiere del quartiere San Francesco a Limbiate. Durante il sopralluogo di ieri, giovedì 21 gennaio, la Polizia Locale ha rilevato che all’interno dell’esercizio commerciale c’erano due clienti senza mascherina.

Tre multe da 400 euro ciascuna

Entrambi i clienti e il proprietario dell’attività sono stati multati per mancato rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria. Le multe comminate sono pari a 400 euro l’una. Gli agenti hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività per cinque giorni