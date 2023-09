Sono giorni di grande preoccupazione per Gennyfer Tamiozzo, residente a Sulbiate. Da quando infatti la sua gatta Cloe ha fatto perdere le sue tracce, le ricerche sono ininterrotte, ma purtroppo fino ad ora, senza esito.

Cloe è scomparsa dal 31 agosto, l'appello per ritrovarla

Cloe è una gatta bianca tigrata, abituata a stare in appartamento e vive con i proprietari nella zona di piazza Castello. In base alle informazioni disponibili sarebbe scappata dal balcone di casa nel pomeriggio del 31 agosto. I proprietari hanno subito fatto scattare le ricerche e si stanno facendo aiutare anche dal "pet detective" Said Beid. Al momento però, nonostante i tentativi di non farla allontanare dalla zona, mettendo cibo e acqua nei dintorni dell'abitazione, Cloe non si trova.

"Per favore controllate nelle vostre proprietà, box, cantine, nel vostro giardino, magari potrebbe essere sotto una siepe o un cespuglio... ringrazio chi mi aiuterà" - è l'appello lanciato sui social pochi giorni fa da Gennyfer Tamiozzo, nella speranza che qualcuno possa avvistarla o fornire indicazioni per il suo ritrovamento.

In caso di informazioni utili è possibile contattare il numero 3385763631.