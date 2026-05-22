Per il 22enne marocchino, processato per direttissima, è scattato il divieto di dimora nella provincia; nei suoi confronti è stata avviata anche la procedura di espulsione

Aveva con sé quasi 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, che aveva tentato di buttare alla vista dei Carabinieri. Un gesto che non è passato inosservato però ai Militari che dopo aver recuperato il contenitore hanno arrestato l’uomo.

Coca nel contenitore e contanti nel giubbotto, pusher arrestato dai Carabinieri

Si tratta di un 22enne marocchino, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri è scattato a Desio intorno alle ore 20.40, quando due equipaggi in pattuglia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane seduto con atteggiamento sospetto su una panchina nell’area verde di via Bramante da Urbino.

Alla vista delle pattuglie, il 22enne ha tentato di disfarsi rapidamente di un oggetto, lanciandolo alle proprie spalle.

Il ritrovamento della droga

Il gesto non è sfuggito ai militari, che hanno immediatamente fermato il giovane e recuperato l’oggetto. Si trattava di un contenitore cilindrico in plastica contenente 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 9,8 grammi.

I Carabinieri hanno poi preceduto alla perquisizione, durante la quale è stata rinvenuta, nascosta nella tasca del giubbotto, la somma di 120 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio e ritenuta provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

Trasferito in caserma per le formalità di rito e le procedure di fotosegnalamento, è emerso che il giovane era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Monza, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio con rito direttissimo, svoltosi nella mattinata successiva.

Le decisioni del giudice

All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il 22enne la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza. Nei confronti dell’arrestato, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stata inoltre avviata la procedura per l’espulsione.