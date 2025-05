Cocaina, coltello e bilancini in auto: arrestato un 20enne

Fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo al Polo, quartiere di Meda, in auto aveva droga e tutto il kit per il confezionamento.

Cocaina e materiale per il confezionamento in auto

E’ stato arrestato dai Carabinieri un 20enne residente a Desio. Beccato venerdì 15 maggio 2025 in via Ticino mentre si trovava sulla sua auto, aveva 14 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un coltello, materiale idoneo al confezionamento e due bilancini di precisione.

Arrestato dai Carabinieri

E’ pertanto stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.