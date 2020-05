Cocaina in camera da letto, arrestati giovani sposini

Cocaina in camera da letto, a Cesano Maderno arrestati marito e moglie. A conclusione di una rapida attività di indagine, i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno posto fine ad una sistematica e continuativa attività di spaccio di cocaina condotta da due giovani sposini nel centro di Cesano Maderno.

Cocaina in camera da letto, i Carabinieri arrestano marito e moglie

Lui è un 28enne di nazionalità albanese, lei un’italiana 24enne, da poco coniugati. Attraverso un contatto a mezzo whatsapp servivano i “clienti” sotto casa, tutti giovani assuntori che appartengono a famiglie perbene, residenti nei comuni circostanti. Dopo aver per giorni osservato in modo discreto il modus operandi della giovane coppia, nella serata di martedì 19 maggio i militari hanno deciso di intervenire, sorprendendo il 28enne albanese in possesso di una dose che si accingeva a cedere ad un acquirente.

I militari hanno proceduto con la perquisizione nell’abitazione

Il giovane ha cercato inutilmente di depistare i carabinieri rispetto alla sua residenza. La perquisizione nella sua abitazione, dove ad attenderlo c’era la moglie, ha poi portato al rinvenimento in camera da letto, e in bella vista sul comò, di 416 grammi di cocaina, di 168 grammi di sostanza da taglio, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, l’occorrente per il confezionamento delle dosi e l’importo di 790 euro quale provento di cessioni avvenute in precedenza.

I due dovranno comparire davanti al giudice

I coniugi, di conseguenza, sono stati tratti in arresto su disposizione del P.M. della Procura di Monza che procede in merito al reato e dovranno comparire davanti al giudice. Nel frattempo sono stati rispettivamente associati al carcere, il marito alla Casa Circondariale di Monza e la moglie alla Casa Circondariale di Milano San Vittore.