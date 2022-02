Bovisio Masciago

Arrestato un 50enne, scoperto il sistema ingegnoso usato per lo spaccio. Oltre la droga, sequestrati anche 5mila euro in contanti.

Cocaina nascosta nella mascherina, incastrato dal fiuto del cane Harry dei Carabinieri. Arrestato spacciatore 50enne di Bovisio Masciago.

Nascondeva la droga nella mascherina, incastrato spacciatore

Uno spacciatore aveva pensato bene di ingegnarsi al tempo del Covid, nascondendo la droga nella mascherina. E così durante il controllo era quasi riuscito a farla franca, ingannando i Carabinieri che nel corso della perquisizione personale non gli avevano trovato nulla addosso. L’infallibile fiuto del cane “Harry” dei Carabinieri cinofili di Casatenovo, intervenuti in supporto dei colleghi della Stazione di Varedo nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti, non gli ha lasciato scampo.

Fermato durante un controllo dei Carabinieri

L’uomo, 50enne marocchino, residente a Bovisio Masciago, fermato durante un controllo dei militari dell’Arma, aveva cucito due mascherine chirurgiche, sovrapponendole perfettamente una sull’altra e nascondendo all’interno 8 grammi di cocaina suddivisa in 8 singoli involucri. Così facendo incontrava con scaltrezza i suoi acquirenti, cedendo le singole dosi che faceva passare attraverso un piccolo foro ricavato tra le due mascherine che manteneva sempre indossate.

Sottoposto a processo per direttissima

La successiva perquisizione domiciliare condotta dai militari di Varedo con il supporto del cane “Harry” ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 10 grammi di cocaina e la somma di circa 5mila euro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al processo per direttissima come disposto dal Sostituto di turno della Procura della Repubblica di Monza.