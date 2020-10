Cocaina nascosta nelle medicine, arrestato sessantenne. In casa dell’uomo i Carabinieri di Varedo hanno sequestrato anche 2.400 euro in contanti

Pensava di aver trovato il nascondiglio perfetto, ma i Carabinieri sono riusciti a trovare anche la droga occultata tra le medicine. Ed è scattato l’arresto per un sessantenne residente a Bovisio Masciago, già noto alle Forze dell’ordine. Ieri, mercoledì 28 ottobre, l’uomo è stato fermato in strada a Bovisio Masciago dai Carabinieri della stazione di Varedo durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

La droga anche in un sacchetto

Durante il controllo è risultato in possesso di alcune dosi di cocaina: abbastanza per far scattare la perquisizione domiciliare. In casa dell’uomo fermato, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto altra droga: 36 grammi sempre di cocaina nascosta all’interno di un sacchetto conservato in cucina e 11 dosi della stessa sostanza occultate nelle scatole di alcuni medicinali.

Trovati contanti e un bilancino

I Carabinieri hanno sequestato anche 2.400 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e materiale solitamente usato per il confezionamento delle dosi. Il sessantenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

