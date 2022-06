Sono quattro i chilometri di coda in Autostrada A4 in direzione Venezia a seguito di un incidente che si è verificato poco prima delle 17 nel tratto tra Cavenago e Trezzo.

Code in aumento in Autostrada A4 per un incidente tra Agrate e Trezzo

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di uno scontro con più veicoli coinvolti. Al momento risulta sul posto un'ambulanza di Avps Vimercate in quanto ci sarebbe una persona, un uomo di 48 anni, rimasto ferito a seguito dell'incidente. Le informazioni tuttavia sono ancora molto frammentarie così come non è chiara al momento la dinamica stessa del sinistro.

La comunicazione giunta da Autostrade per l'Italia è di una coda di quattro chilometri nel tratto tra Agrate e Trezzo sull'Adda causata proprio dal sinistro. Coda in aumento purtroppo, dato anche l'alto afflusso di vetture in orario di punta.

Notizia in aggiornamento