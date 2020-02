Code in Valassina per manutenzione del verde

Si sta formando un lungo serpentone di auto in coda sulla Valassina, all’altezza dell’uscita di Giussano, in direzione Lecco.

Code in Valassina

Proprio in questo tratto viene segnalata la presenza di operatori che stanno lavorando alla manutenzione del verde. Per questo motivo la strada si ristringe passando da due a una corsia, per circa 50 metri. La colonna è segnalata in continuo aumento in direzione Lecco.