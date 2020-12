Soccorsi a Nova Milanese per uno scontro auto moto

Nova Milanese, scontro auto moto: soccorsi sul posto in codice rosso. L’incidente si è verificato intorno alle 12.40.

Codice rosso a Nova Milanese per uno scontro auto moto

Il sinistro si è verificato in via Diaz, all’altezza del civico 16. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbero coinvolte un’auto e una moto, ma la dinamica precisa è ancora da chiarire.

Un uomo di 72 anni è stato soccorso in codice rosso dai volontari della Croce rossa di Desio supportati dall’automedica. Dopo le prime cure mediche fortunatamente le condizioni del 72enne sono apparse meno gravi del previsto ed è stato disposto il trasfermento in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Nova Milanese impegnati nei rilievi del sinistro.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

