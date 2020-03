Col coronavirus il Cammino di San’Agostino diventa virtuale. Sette video per ripercorrere visivamente tutto il percorso, in attesa di poterlo fare in pellegrinaggio.

Fra pochi giorni è primavera, ma causa le restrizioni dovute al diffondersi del coronavirus, bisogna cercare di stare meno possibile all’aperto; vietati gli assembramenti quindi anche i pellegrinaggi. Come aiutare quindi chi vuole andare alla scoperta di cose nuove?

Per accontentare chi vuole compiere un’esperienza di cammino l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha messo a disposizione in rete un dettagliato tour visivo – ovviamente solo virtuale, ma di eccellente qualità grafica – che permette di percorrere «a volo d’uccello» questo Cammino, dedicato al Santo della Grazia: 620 km da Monza a Pavia a visitare i luoghi agostiniani e 50 Santuari mariani lombardi, più ulteriori 150 km da Pavia a Genova (o viceversa) lungo l’antica Via del Sale.

E’ dunque possibile percorrere lo spettacolare Cammino agostiniano anche da casa, da computer o cellulare, ammirandolo in volo per tutto il suo svolgimento col sottofondo di musiche celeberrime. Non sarà forse come camminarlo realmente, ma è almeno una prima intrigante anticipazione “dal divano”, che consente di percorrere questo pellegrinaggio tra Lombardia, Piemonte e Liguria senza neppure uscire dalla porta di casa.

Attraverso diversi link si può accedere ai video per tutte le 26 giornate lombarde e le ulteriori 10 giornate a piedi tra Lombardia, Piemonte e Liguria del Cammino di Sant’Agostino.

Giornate 1-5: da Monza a Monguzzo

Giornate 6-10: da Monguzzo a Bevera di Barzago

Giornate 11-15: da Bevera di Barzago a Monza

Giornate 16-19: da Monza a Milano per Busto Arsizio

Giornate 20-23: da Milano a Monza per Caravaggio

Giornate 24-26: da Monza a Pavia, per Milano

Giornate 27-36: da Pavia a Genova (o viceversa) lungo la Via del Sale

