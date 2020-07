Collegamento Vimercate-Cologno: ancora nulla dalla Regione, Pd all’attacco.

Esplode la polemica, l’ennesima, sul mancato finanziamento da parte di Regione Lombardia dello studio per il collegamento su ferro (sarà una metrotranvia veloce e non più il prolungamento classico della Linea 2 della Metropolitana milanese) tra Vimercate e Cologno Nord, passando per Concorezzo, Agrate, Carugate e Brugherio.

La nuova fumata nera e l’attacco del Pd

Anche in sede di assestamento di bilancio è arrivata una fumata nera.

“Per la M2 a Vimercate manca all’appello solo Regione Lombardia” hanno dichiarato in un comunicato congiunto diffuso oggi, mercoledì, Gigi Ponti e Fabio Pizzul, consigliere e capogruppo regionali del Pd, al temine della votazione sull’assestamento di bilancio 2020 – In un pacchetto di investimenti da 3 miliardi di euro che ha finanziato di tutto, dalle rotonde in aperta campagna alle asfaltature di strade, dalle piste ciclabili alla manutenzione di gallerie, la Regione non ha trovato un milione di euro per completare il progetto definitivo del prolungamento della metropolitana da Cologno Nord a Vimercate”.

“I Comuni hanno fatto la loro parte, la Regione no”

“Come gruppo del Pd abbiamo insistito in tutti i modi, presentando proposte precise, ma anche questa volta non c’è stata alcuna risposta – proseguono Ponti e Pizzul – Eppure, i comuni della provincia di Monza e Brianza interessati e il Comune di Milano hanno messo a bilancio le risorse necessarie al completamento della progettazione. Ora manca solo la quota di Regione Lombardia, senza la quale è impossibile affidare a Mm l’incarico di realizzare il progetto definitivo”.

“Non ci arrendiamo”

Ponti e Pizzul concludono: “Non ci arrendiamo di certo: il prolungamento della metropolitana è un obiettivo importante per Monza e Brianza, come per Milano e tutta la zona nord-est: continueremo a lavorare per raggiungere questo risultato”.