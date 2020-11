Colletta alimentare in Brianza: aiuti alle famiglie

L’iniziativa promossa dal Banco alimentare

E’ in corso nei supermercati della zona e durerà fino all’8 dicembre la “Colletta Alimentare 2020” promossa dal Banco Alimentare, che quest’anno si svolge attraverso l’acquisto alle casse di “Card” da 2, 5, 10 euro, cumulabili tra loro.

Per dare ulteriore diffusione alla lodevole iniziativa, è in corso una larga campagna di sensibilizzazione che vedrà anche un’interessante proposta nei nostri paesi con un incontro diretto con il presidente nazionale della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno.

E’ stata infatti organizzata una serata in collegamento online, giovedi 26 novembre, sulla piattaforma Zoom, (link per il collegamento diretto: https://bit.ly/3fqJkhw)

Hanno aderito alla serata anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Carate Brianza e Giussano, che saranno presenti al loro massimo livello, con il sindaco di Carate Luca Veggian e il vicesindaco di Giussano Adriano Corigliano.

L’incontro è organizzato da Caritas, Banco di Solidarietà Madre Teresa e Gruppo Alpini, che rappresentano alcuni degli enti caritatevoli della nostra zona che ricevono direttamente dal Banco Alimentare un deciso e importante aiuto, attraverso il cibo che poi viene distribuito a centinaia di famiglie bisognose del nostro territorio. Le conseguenze della difficile pandemia che stiamo vivendo hanno reso ancor più critiche le situazioni di povertà di molte famiglie, alle prese con la scarsità di lavoro e, anche in fasce di popolazione finora esenti, allargando notevolmente i fabbisogni per il loro aiuto.