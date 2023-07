Colnago piange uno dei fondatori della Colnaghese calcio

Si è spento Pietro Colnaghi, uno dei fondatori della Colnaghese calcio. A essere in lutto però è l'intera frazione di Colnago: l'82enne, infatti, era un vero e proprio punto di riferimento per il paese.

La grande passione per il calcio

Si è spento un pezzo di storia di Colnago, e in generale di tutta Cornate. Nella serata di venerdì la frazione ha detto addio a una delle sue figure più note, da sempre impegnato nel mondo dello sport e del volontariato. Il paese piange la scomparsa di Pietro Colnaghi, storico fondatore della "Colnaghese" calcio e per oltre un ventennio custode del centro sportivo di via Castello. L’uomo si è spento a 82 anni. Nato e cresciuto a Colnago, Colnaghi era un grande appassionato di calcio, come testimoniato dal suo tifo per i colori bianconeri e gialloblù.

"Le sue squadre erano la Juventus e ovviamente la Colnaghese - ricorda con la voce rotta dalla commozione il figlio Omar - Nel 1969 insieme ad alcuni amici aveva fondato la società della frazione in cui era nato e da allora l’aveva sempre seguita nel corso degli anni".

Colonna del centro sportivo

Colnaghese calcio, ma non solo. A partire dal 1973, infatti, Colnaghi era diventato il custode del centro sportivo gialloblù.

"Tutta la nostra famiglia si era trasferita lì: nostra mamma Angela, io e le mie sorelle Melissa e Maria Elena. Siamo rimasti lì fino al 1995, contribuendo da vicino alla crescita del centro sportivo, grazie ovviamente all’aiuto di tutti i volontari e di don Carlo. Ci siamo anche occupati del bar", continua Omar.

Con il passare degli anni Colnaghi e la sua famiglia erano inevitabilmente diventati un punto di riferimento per i tanti giovani calciatori che hanno indossato la gloriosa maglia giallù. Lo dimostrano i tanti messaggi di affetto apparsi sui social all’indomani della scomparsa di Colnaghi.

"Era una persona di poche parole, ma che sapeva sempre come aiutare gli altri nei momenti di difficoltà - conclude il figlio Omar - Nella vita ha sempre fatto il muratore e queste sue capacità professionali le sfruttava anche al centro sportivo, realizzando tutti gli interventi necessari. Insomma, tutti sapevano che potevano contare su di lui in ogni momento".

Questo pomeriggio, lunedì 3 luglio 2023, i funerali nella chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro a Colnago.

Sul Giornale di Vimercate in edicola da domani, martedì 4 luglio 2023, e disponibile su tutte le piattaforme digitali, il servizio completo.