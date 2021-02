Colpi d’arma da fuoco contro la casa parrocchiale

Colpi d’arma da fuoco esplosi contro la casa parrocchiale di San Fiorano, a Villasanta.

L’incredibile episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio: erano circa le 18 quando qualcuno ha fatto esploso dei colpi, con tutta probabilità pallini metallici, contro le tapparelle delle finestre della casa parrocchiale di San Fiorano, dove risiede don Giuseppe Angiari, vicario parrocchiale.

Sulle tapparelle sono ben evidenti i colpi sferrati, circa una ventina e avvenuti con due raffiche distanziate l’una dall’altra da una manciata di minuti.

Sul posto carabinieri e la Scientifica

Subito dopo l’accaduto sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villasanta e i militari del comando provinciale di Monza. Molta la paura, infatti proprio mentre venivano esplosi i colpi il don, insieme ai bambini, si trovavano in chiesa parrocchiale per la celebrazione del Rito delle Ceneri.

Fortunatamente i piccoli non si sono accorti di nulla e nessuno è rimasto ferito.

A terra, vicino alla porta di ingresso della casa parocchiale, in seguito al sopralluogo sarebbero stati rinvenuti alcuni pallini. Ora toccherà alle Forze dell’Ordine ricostruire l’accaduto e le cause del gesto. Non è escluso che i colpi siano stati sparati da un fucile da caccia.