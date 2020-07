Colpi di pistola in aria, inseguiti dai Carabinieri e fermati FOTO E VIDEO

Colpi di pistola in aria, inseguiti dai Carabinieri e fermati. E’ successo poco fa, mercoledì 22 luglio 2020, a Desio.

Colpi di pistola in aria

Sparano colpi di pistola in aria e scatta l’inseguimento per le vie di Desio. I Carabinieri della Compagnia di Desio intorno alle 11 di oggi, 22 luglio 2020, si sono messi all’inseguimento di due individui che, stando alle prime informazioni raccolte, sono stati fermati poco fa in via Rimembranze. Alcune segnalazioni di colpi di pistola sono arrivate tra via Cadorna e Fiume.

Inseguiti e braccati

L’inseguimento dei Carabinieri è terminato poco fa nel parcheggio del cimitero vecchio di via Rimembranze. Diverse le auto delle Forze dell’ordine che si sono portate nella zona. A quanto risulterebbe sono stati fermati due uomini.

Seguono aggiornamenti.

