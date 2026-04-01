Colpita da malore al centro anziani, 84enne muore in ospedale

Non ce l’ha fatta la signora di 84 anni che nella giornata di oggi, mercoledì 1 aprile, ha accusato un malore al centro anziani di via Dossi a Cornate d’Adda.

Colpita da malore al centro anziani

L’allarme era scattato una manciata di minuti dopo le ore 12, quando la donna si è accasciata all’interno della struttura che ospita anche il centro diurno frequentato dagli anziani del paese.

Soccorsa con il defibrillatore dagli operatori di Avsa

L’84enne è stata immediatamente soccorsa dal personale della confinante Avsa (Associazione volontari soccorso e assistenza), che ha sede nello stesso complesso. I sanitari hanno avviato le procedure di rianimazione utilizzando il defibrillatore semiautomatico presente in sede in attesa dell’arrivo di un’ambulanza di Avps Vimercate, giunta poco dopo sul posto in codice rosso, insieme ad un’automedica.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Caricata sull’ambulanza, è stata trasferita all’ospedale di Merate sempre in codice rosso.

Il trasferimento all’ospedale di Merate

Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare. Dopo essere arrivata al Pronto Soccorso del Mandic, nonostante i disperati tentativi degli specialisti di rianimarla, la donna non ce l’ha fatta. I medici del Pronto soccorso del Mandic si sono adoperati con ulteriori manovre di rianimazione che, purtroppo, non hanno dato esito. Non hanno dunque potuto fare altro che constatarne il decesso.