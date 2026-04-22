Colpita da meningite, grave studentessa del Floriani: profilassi a scuola

Una studentessa colpita da meningite e ricoverata in gravi condizioni.
Studentessa colpita da meningite al “Floriani”
All’istituto scolastico superiore Floriani di Vimercate scatta la profilassi. Il caso risale a venerdì scorso, 17 aprile, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore.
La giovane ricoverata in gravi condizioni
La giovane, che frequenta la sede di via Cremagnani della scuola superiore (che ha anche una sede distaccata, sempre a Vimercate, presso il centro scolastico Omnicompresivo), è stata colta dalla malattia, in forma particolarmente aggressiva, ed è stata ricoverata in condizioni molte serie in una delle strutture ospedaliere del San Gerardo di Monza.
La notizia ha trovato conferma sia attraverso la scuola (il dirigente scolastico ha diffuso anche una circolare indirizzata alle famiglie degli studenti) sia attraverso l’Azienda ospedaliera, che ha diffuso un bollettino sulle condizioni della studentessa.
Attivata la profilassi tra compagni, insegnanti, personale non docente e genitori
Nel frattempo l’Ats della Brianza ha attivato tutte le procedure previste e in particolare la profilassi tra coloro – studenti, insegnanti, personale non docente e anche genitori (presenti negli stessi locali, a scuola, in occasione di un’assemblea dei rappresentanti) – venuti a stretto contatto con la giovane.
La circolare del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico del “Floriani”, Daniele Zangheri, nella giornata di ieri, 21 aprile, ricevute le indicazioni di Ats, ha diffuso una circolare avente ad oggetto: “Comunicazione caso di meningite e attivazione procedure sanitarie”.
“Si comunica che nel pomeriggio di venerdì 17 aprile la scuola è stata informata da Ats di un caso di meningite riguardante una studentessa della sede di via Cremagnani – scrive il dirigente scolastico Zangheri – Sin da subito la scuola ha collaborato con la referente di Ats nella proceduta sanitaria prevista in questi casi. Si precisa che la scuola seguirà quanto disporrà l’autorità sanitaria in merito, pertanto nulla cambio in merito al regolare svolgimento delle lezioni”.
Il bollettino: “Condizioni gravi, prognosi riservata”
Interpellato dalla nostra redazione, il San Gerardo di Monza cui fa capo il presidio in cui la giovane colpita da meningite è ricoverata, ha diffuso il seguente bollettino modico:
“Le condizioni cliniche della giovane ricoverata presso la Terapia Intensiva Neurologica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, affetta da meningite meningococcica di tipo B, permangono gravi e la prognosi resta riservata.Si registrano tuttavia alcuni segnali di miglioramento sul piano neurologico, la cui evoluzione potrà essere valutata con maggiore precisione nei prossimi giorni. La gestione dei contatti del caso, non di competenza diretta dell’IRCCS, è stata presa in carico da ATS Brianza, che ha provveduto alla valutazione dei soggetti esposti e all’avvio delle necessarie misure di profilassi”.