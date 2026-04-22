Colpita da meningite, grave studentessa del Floriani: profilassi a scuola

La giovane è ricoverata in prognosi riserva; profilassi tra compagni, professori, personale non docente e anche alcuni genitori.

Una studentessa colpita da meningite e ricoverata in gravi condizioni.

Studentessa colpita da meningite al “Floriani”

All’istituto scolastico superiore Floriani di Vimercate scatta la profilassi. Il caso risale a venerdì scorso, 17 aprile, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore.

La giovane ricoverata in gravi condizioni

La giovane, che frequenta la sede di via Cremagnani della scuola superiore (che ha anche una sede distaccata, sempre a Vimercate, presso il centro scolastico Omnicompresivo), è stata colta dalla malattia, in forma particolarmente aggressiva, ed è stata ricoverata in condizioni molte serie in una delle strutture ospedaliere del San Gerardo di Monza.

La notizia ha trovato conferma sia attraverso la scuola (il dirigente scolastico ha diffuso anche una circolare indirizzata alle famiglie degli studenti) sia attraverso l’Azienda ospedaliera, che ha diffuso un bollettino sulle condizioni della studentessa.

Attivata la profilassi tra compagni, insegnanti, personale non docente e genitori

Nel frattempo l’Ats della Brianza ha attivato tutte le procedure previste e in particolare la profilassi tra coloro – studenti, insegnanti, personale non docente e anche genitori (presenti negli stessi locali, a scuola, in occasione di un’assemblea dei rappresentanti) – venuti a stretto contatto con la giovane.

La circolare del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico del “Floriani”, Daniele Zangheri, nella giornata di ieri, 21 aprile, ricevute le indicazioni di Ats, ha diffuso una circolare avente ad oggetto: “Comunicazione caso di meningite e attivazione procedure sanitarie”.

“Si comunica che nel pomeriggio di venerdì 17 aprile la scuola è stata informata da Ats di un caso di meningite riguardante una studentessa della sede di via Cremagnani – scrive il dirigente scolastico Zangheri – Sin da subito la scuola ha collaborato con la referente di Ats nella proceduta sanitaria prevista in questi casi. Si precisa che la scuola seguirà quanto disporrà l’autorità sanitaria in merito, pertanto nulla cambio in merito al regolare svolgimento delle lezioni”.

Il bollettino: “Condizioni gravi, prognosi riservata”

Interpellato dalla nostra redazione, il San Gerardo di Monza cui fa capo il presidio in cui la giovane colpita da meningite è ricoverata, ha diffuso il seguente bollettino modico: