Colpito con un machete alla testa e abbandonato in strada

Mistero

L'uomo è stato trovato riverso in strada a Limbiate: indagano i Carabinieri

E' stato prima ferito a colpi di machete alla testa e abbandonato in strada. Mistero su quanto accaduto questa notte a Limbiate

Ferito col machete

E' accaduto questa notte a Limbiate in corso Europa, al confine con Cesate e Solaro, nella zona del Parco delle Groane. Un uomo, senza documenti con sé, è stato ritrovato poco dopo le 3 riverso a terra in una pozza di sangue. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, con profonde ferite lacero contuse alla testa, riconducibili a un'arma da taglio di grosse dimensioni. E' stato soccorso con l'automedica e dall'ambulanza della Croce Viola Cesate. Sul posto anche i carabinieri.

Abbandonato in strada

Il ferito, ancora in fase di identificazione da parte delle Forze dell'ordine, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Quando è stato trovato, era a bordo strada, sulla provinciale che attraversa i boschi del parco. Una zona che in passato è stata spesso al centro delle cronache perché luogo di spaccio di sostanze stupefacenti ed anche di precedenti aggressioni.

In Rianimazione

Ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, l'uomo, nonostante il lavoro dei medici non è ancora stato dichiarato fuori pericolo di vita. Intanto le forze dell'ordine indagano per chiarire la vicenda.