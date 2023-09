Colpo a Villasanta, i ladri fanno saltare il bancomat.

E' accaduto nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre sotto i portici della centralissima via Confalonieri. Il boato ha svegliato tutti i residenti della zona, soprattutto coloro che abitano sopra l'istituto di credito.

Lo sportello preso di mira dai malviventi è quello della Bcc Brianza e Laghi e il bottino è di qualche migliaio di euro.

Colpo a Villasanta, indagini in corso

I malviventi sono entrati in azione con il volto travisato intorno alle 3.30 di stanotte, nella centralissima via Confalonieri. Nel mirino, lo sportello ATM della Bcc Brianza Laghi fatto saltare per arrivare al prezioso contenuto, che successivamente hanno caricato con tutta probabilità su un mezzo per poi dileguarsi lungo le vie limitrofe. Un boato violentissimo ha svegliato i residenti delle vicinanze, che ha fatto saltare anche le vetrine della banca.

I malfattori sono riusciti a far perdere le tracce prima dell'arrivo dei Carabinieri di Villasanta, prontamente accorsi sul posto e titolari delle indagini.

Sul posto nella primissima mattinata sono accorsi anche i tecnici dell’Istituto di credito. Nel frattempo lo sportello di Villasanta rimarrà inagibile fino a lunedì. Pertanto chi vorrà fare operazioni dovrà raggiungere le altre filiali della Bcc Brianza Laghi.