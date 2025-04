E’ Pasquale Lombardo uno degli autori del furto messo a segno al supermercato «Dpiù» aperto soltanto da un mese a Macherio. I carabinieri lo hanno intercettato poco dopo aver messo a segno il colpo e hanno recuperato la refurtiva. Si tratta di un caratese, classe 1976, già noto alle forze dell’ordine.

Colpo al supermercato di Bareggia: arrestato il ladro in fuga con i televisori

I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì della scorsa settimana quando è stato messo a segno il furto al punto vendita di via Parini, nella frazione di Bareggia.

Ignoti hanno forzato una porta di ingresso del supermercato, una filiale della Cooperativa di Consumo, e hanno fatto incetta di televisori a schermo gigante che i titolari avevano appena aggiunto al ricco assortimento di prodotti, che comprende anche oggetti di elettronica e di informatica.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza: ad agire due uomini con il volto incappucciato. All’interno del supermercato i ladri si sono diretti anche alle casse dove hanno prelevato alcuni contanti, presumibilmente fondo cassa.

I proprietari, rammaricati per l’accaduto, hanno presentato denuncia presso la caserma dei carabinieri di Biassono nella speranza che i militari risalissero agli autori del furto. Così è stato.

Nella stessa notte uno dei due ladri è stato intercettato dai carabinieri che, una volta svolti tutti gli accertamenti del caso, hanno appurato essere l’autore del furto. Presso la sua abitazione, a Carate Brianza, le forze dell’ordine hanno trovato poco meno di duemila euro in contanti, probabile provento del furto. Individuata anche la refurtiva che è stata riconsegnata ai titolari del supermercato.

«Purtroppo abbiamo avuto questa sorpresa - aveva dichiarato con dispiacere Elio Riva, presidente della Cooperativa di Consumo, poche ore dopo il furto - Sappiamo che sono cose che succedono però spiace perché abbiamo aperto soltanto da un mese».

Il supermercato Dpiù di via Parini, inaugurato il 6 marzo, rappresenta un investimento importante per offrire un servizio alla comunità. Un punto vendita che riveste appieno le caratteristiche di negozio di prossimità ma ben più estero in superficie, che si differenzia dalla grande distribuzione tout court. Nello spazio vendita di 650 metri quadrati vi lavorano cinque addetti.