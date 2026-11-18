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Secondo colpo nel giro di appena quattro mesi a Vimercate. Questa volta nel mirino sono finiti gli sportelli automatici della filiale di Banca Intesa Sanpaolo di piazza Unità d’Italia 11, situata proprio accanto al palazzo comunale, in pieno centro.

L’azione criminale è scattata poco dopo le tre di stanotte, mercoledì 18 novembre, con modalità diverse rispetto all’ultimo raid avvenuto lo scorso luglio ai danni della vicina BPER Banca: i malviventi non hanno utilizzato il gas, ma hanno piazzato un vero e proprio ordigno direttamente davanti a uno degli sportelli, all’interno del locale self-service situato a fianco dell’ingresso principale dell’istituto di credito.

La violenta deflagrazione ha provocato ingenti danni non solo al bancomat preso di mira, ma anche alla vetrata che divide la sala degli sportelli automatici dall’interno della filiale.

Il bottino, la fuga e il precedente

Nonostante la potenza dello scoppio, i ladri non hanno sradicato o portato via l’intero bancomat: l’obiettivo è stato raggiunto facendo volare fuori le banconote per effetto dell’esplosione, denaro che la banda è riuscita a raccogliere rapidamente prima di risalire in auto e dileguarsi nel buio. L’ammontare esatto del bottino e dei danni strutturali è ancora in fase di quantificazione da parte delle Forze dell’ordine e dei funzionari dell’istituto di credito.

Al vaglio delle Forze dell’ordine le registrazioni delle telecamere

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vimercate, che hanno avviato i rilievi e stanno passando al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza – sia dell’istituto sia quelle comunali – per risalire all’identità dei responsabili. L’episodio riporta la memoria, dicevamo, allo scorso luglio, quando i malviventi (da chiarire se sono gli stessi dell’episodio di stanotte o un’altra banda), utilizzando proprio il gas, aveva fatto saltare in aria lo sportello automatico della Bper Banca di via Mazzini, all’angolo con piazza Giovanni Paolo II.