Colpo alla farmacia comunale: il ladro se ne va con i soldi delle iscrizioni alla mensa scolastica

Colpo alla farmacia comunale di Ruginello di Vimercate.

Smura un’inferriata

Un ladro ha smurato l’inferriata di una finestra e ha fatto irruzione nel locale in piena notte. Una volta all’interno, ha arraffato il contante che si trovava in cassa per un valore di circa 300 euro, frutto in gran parte dei pagamenti delle quote di iscrizioni dei bimbi alla mensa scolastica.

Ha arraffato dalla cassa 300 euro

Ha dell’incredibile il colpo messo a segno nella notte tra sabato e domenica scorse, alla farmacia di via don Pietro Lualdi, a Vimercate. Verso le 3 il malvivente, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, ha fatto irruzione in farmacia con il volto coperto e guanti alle mani. Il ladro, una volta smurata l’inferriata di una finestra sul retro, si è introdotto nei locali in fretta e furia e si è diretto subito verso la cassa, dove c’erano circa 300 euro in contanti. Nel frattempo è scattato l’allarme ma l’aspirante Arsenio Lupin è riuscito ad arraffare il bottino e a fuggire prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine.

Si tratta in gran parte delle quote per le iscrizioni dei bimbi alla mensa scolastica

Secondo quanto riferito, si tratta di proventi che la stessa farmacia aveva incassato nei giorni precedenti direttamente da mamme e papà per pagare il servizio di mensa scolastica dei loro figli. Servizio di iscrizione che viene gestito anche attraverso la farmacia comunale.

Ora toccherà ai carabinieri cercare di dare un volto e un nome al ladro.