Colpo grosso al centro giovanile, i ladri si portano via gli strumenti della sala prove

Un furto vergognoso, un colpo terribile sia dal punto di vista del danno economico sia del morale.

Colpo su commissione nella sala prove del Sulè

Durante le festività natalizie ignoti si sono introdotti nel centro giovanile Sulè di Agrate, ospitato nello stabile comunale all'interno del Parco Aldo Moro, e hanno fatto incetta di strumenti musicali e strumentazione tecnica conservata all'interno della sala prove.

Un furto di certo mirato e molto probabilmente su commissione perché i malviventi non hanno toccato nient'altro. A darne notizia nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 dicembre, sono stati gli stessi responsabili del Sulè attraverso un post sui social pubblicato subito dopo aver presentato denuncia ai Carabinieri e avvisato di quanto accaduto il sindaco Simone Sironi.

L'annuncio dato dai ragazzi del centro giovanile

"Carissime e carissime, musicisti e musichieri, briganti e filibustieri -- scrivono i responsabili del Sulè - dobbiamo purtroppo comunicare al mondo che in questi giorni di santissime feste, qualche genio del male si è introdotto furtivamente nel Centro Giovani Sulè e ha inopinatamente portato via molte attrezzature dalla Sala Prove che da anni erano a disposizione di generazioni di band del territorio, a costi popolari e con l’unico obbiettivo di condividere passione e partecipazione".

L'appello ai ladri: "Se avete un po' di umanità tornate sui vostri passi"

"A te, o a voi, conosciuti o sconosciuti, che avete deciso di approfittarvi della nostra buona fede, rubandoci degli oggetti con un valore oltre che economico anche e soprattutto sociale, consigliamo semplicemente di guardarvi allo specchio, resistere alla legittima tentazione di sputarvi in un occhio, e trovare un barlume di umanità per tornare sui vostri passi, in tutti i sensi. In ogni caso, buone maledette feste anche a voi!"

L'elenco della strumentazione rubata, sperando che qualcuno la intercetti

"Condividiamo l'elenco - concludono - soprattutto nella speranza che chiunque dovesse per caso intercettare nei propri giri qualcuno di questi item potesse farci un fischio".

- 2 Jet City JCA20H (testate per chitarra)

- Korg Minilogue (sintetizzatore)

- Korg Volca Keys (sintetizzatore)

- testata Marshall

- tastiera Yamaha sy77

- 2 microfoni sm58

- Ampeg SVT-210 AV (cassa basso)

- MarkBass Little Mark 250 Black Like (testata per basso)

- Marshall 1922 2x12 (cassa per chitarra)

Il sindaco: "Filmati delle telecamere al vaglio"

Informato di quanto accaduto, il primo cittadino Simone Sironi ha confermato che sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona per capire se gli occhi elettronici abbiano ripreso elementi utili per risalire ai responsabili del colpo. Da accertare anche le modalità con cui i malviventi sono riusciti ad entrare nella struttura.