Colpo grosso in un ristorante di Carnate: depredate le slot machine per un bottino da 8mila euro

Colpo grosso in un ristorante di Carnate: i ladri hanno depredato le slot machine per un bottino complessivo da oltre 8mila euro. Il maxi furto è avvenuto nei giorni scorsi in una trattoria di via Camperia.

Colpo grosso in un ristorante di Carnate

I malviventi si sono introdotti all'interno del locale forzando una finestra. Subito si sono diretti verso le slot machine, sei in totale, danneggiandole con l'obiettivo di "prelevarne" il contenuto. Non solo, perché una volta adocchiato il cambiamonete che si trovava nel locale bar si sono accaniti anche su di esso.

Bottino da 8mila euro

Un raid in piena regola che è fruttato ai ladri un bottino complessivo da oltre 8mila euro in contanti, ovvero l'intero contenuto delle macchinette. A fare l'amara scoperta, l'indomani mattina, è stato il titolare della trattoria, che non ha potuto far altro che denunciare l'accaduto e consegnare ai Carabinieri le immagini delle videocamere di sicurezza.