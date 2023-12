Carabinieri sul posto

Colpo in un'azienda a Ronco Briantino: malviventi sbarrano la strada con due auto rubate

Il furto all'alba di oggi, giovedì 14 dicembre, in via Brigatti. I malviventi avrebbero anche posizionato due auto rubate in mezzo alla strada per sbarrare l'accesso e guadagnarsi la fuga. Sono in corso accertamenti