Colpo in villa, ladri assaltano la cassaforte col flessibile: bottino da capogiro

Maxi furto in una villetta di Correzzana, ladri, in pieno giorno, svaligiano indisturbati una abitazione riuscendo prima a smurare una inferriata e poi a tagliare con il flessibile la cassaforte, portandosi via un bottino da sballo da oltre 50mila euro senza che nessuno si accorgesse di nulla. E ora in paese scatta l’allarme sicurezza soprattutto per il fatto che ci avviciniamo al periodo natalizio, notoriamente quello dove i malviventi entrano spesso e volentieri in azione per mettere a segno diversi colpi in abitazione.

Una scena da film

Un furto, dicevamo, che ha i contorni di una scena da film, alla quale però siamo ormai troppo spesso abituati ad assistere. E a raccontare. E’ quello accaduto nel tardo pomeriggio di martedì scorso in una abitazione che si trova nelle vicinanze del municipio. I tre malviventi, ripresi dalle telecamere ubicate in paese, sono entrati in azione poco dopo le 18, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Ladri in azione

“Due ladri (uno di loro era appostato come palo in auto) sono entrati in azione dopo aver scavalcato il cancello di ingresso – ha sottolineato ancora sconvolta la figlia del proprietario dell’abitazione svaligiata dai malviventi che nei giorni scorsi aveva anche lanciato un appello sui Social per chiedere se qualcuno avesse notato qualche movimento strano nelle zone adiacenti al Comune – Una volta arrivati in giardino hanno prima tentato di entrare da una porta che da sul retro. Poi, non riuscendo, hanno deciso di fare irruzione in casa smurando una inferriata (come si vede bene nella foto accanto, ndr) armati di martello, scalpello e piccone. Io e i miei famigliari ci chiediamo come abbiano potuto fare tutto questo senza che nessuno sentisse nulla”.

Cassaforte aperta con il flessibile

Una volta entrati in casa hanno iniziato a perlustrare tutti i locali alla ricerca della cassaforte.

“Prima si sono diretti nella camera di mio fratello e mi sale la rabbia perchè, per assurdo, hanno rubato due joystick della Playstation tra l’altro anche vecchi – ha continuato la proprietaria – Poi sono saliti nella stanza da letto dei miei genitori e lì hanno messo sottosopra tutto il locale, riuscendo a trovare la cassaforte”.

A quel punto i malviventi, una volta trovata, hanno iniziato a tagliare lo sportellino della cassaforte con un flessibile.

“Hanno anche tolto la fodera del cuscino del letto matrimoniale per poter mettere lì dentro tutta la refurtiva prelevata dalla cassaforte – ha continuato la proprietaria – Stiamo parlando di un bottino di circa 50mila euro composto soprattutto da monili in oro: c’erano delle collane e degli anelli che erano stati regalati al battesimo e alla prima comunione e ai quali eravamo affezionati. Hanno rubato anche del contante e delle banconote delle lire che mio padre collezionava”.

Dai filmati ripresi dalle telecamere si vede che i malviventi, una volta portato a termine il colpo, sono usciti dall’abitazione in maniera indisturbata e, una volta raggiunto il loro complice che si trovava in macchina, sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce.