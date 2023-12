Colpo nella sede del centro anziani di Besana, i ladri immortalati dalle telecamere

Quattro giovani se non giovanissimi, vestiti con pantaloni e giubbotti scuri. Due fuori a fare da sentinella, altrettanti dentro a rubare. Immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, potrebbero avere presto un’identità i ladri che per due volte hanno saccheggiato la sede del centro anziani «Settecolli» di via Viarana a Besana.

Doppio colpo

Il primo colpo risale a lunedì 27 novembre, il secondo a domenica 3 dicembre. Hanno svuotato la cassa del bar e il cassetto contenente i soldi raccolti con la vendita dei numeri della sottoscrizione a premi. Qualche centinaio di euro in tutto.

Per raggiungere il centro si sono introdotti nel parco di villa Filippini. Quest’ultimo, chiuso al pubblico - nonostante la serratura del cancelletto che affaccia su via Roma non funzioni alla perfezione -, ha permesso alla banda di agire indisturbata.

Lunedì, intorno alle 20,30, i ladri hanno forzato la porta di sicurezza che si apre sul salone bar. Domenica, invece, hanno provato la stessa operazione sulla porta a vetri distante qualche metro, quella d’accesso al secondo salone, nell’ala sinistra della sede entrando dall’ingresso principale. Erano le 22,15 circa come documentato da una delle telecamere installate nei locali. L’operazione però non ha avuto successo. Una decina di minuti più tardi, il secondo tentativo, questa volta a suon di calci. Una, due, tre, quattro pedate e il vetro ha ceduto. I malviventi si sono diretti sicuri verso il bancone bar, arraffando il fondo cassa e i soldi della lotteria, infine una bibita, un gelato (pare dalle immagini che riprendono uno dei ragazzi con le mani nel frigorifero) e alcune praline di cioccolato abbandonate poi sull’uscio prima di darsela a gambe levate.

Immortalati dalle telecamere

Come detto, i responsabili del colpo sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza sia dei «Settecolli» che del Comune. Le immagini sono state acquisite dai Carabinieri della stazione di via San Camillo, subito informati dei furti dal presidente del centro anziani Mario Sala. Le indagini sono in corso.

Ricordiamo che solo un paio di settimane fa, era stato il vicino villaggio di Natale di piazza Corti a finire nel mirino, in particolare le casette di legno utilizzate per la rivendita di dolciumi e come deposito dei pattini per la pista di ghiaccio.