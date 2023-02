Colpo notturno da «Sala Sport», i furfanti spaccano la vetrina con la pentola per il cous cous

Hanno usato la pentola per il cous cous per mandare in frantumi la vetrina di Sala Sport, un punto di riferimento per lo shopping nella centralissima via Garibaldi a Desio. Con la tajine in mano i ladri hanno dato un colpo forte a tal punto da far cedere la vetrata. L’hanno scagliata alla stessa stregua di un pesante mattone. Erano forse in due, hanno agito con volto scoperto. Una volta che si sono aperti un varco hanno cercato di arraffare i primi capi d’abbigliamento che hanno trovato.

Colpo notturno da «Sala Sport»

Il furto è avvenuto tra martedì e mercoledì della scorsa settimana. Era passata da poco la mezzanotte quando i furfanti sono entrati in azione. Qualcuno dal condominio che si trova sopra il negozio di abbigliamento e calzature ha sentito il colpo e ha avvisato il 112.

«Noi abitiamo poco lontano, a una cinquantina di metri dal negozio - ha raccontato il titolare, Paolo Sala - Quando è scattato l’allarme ci siamo precipitati per vedere cosa stava succedendo. E quando siamo arrivati lì, subito ci hanno raggiunto anche i Carabinieri, che ringraziamo per la tempestività con cui sono intervenuti».

Titolare faccia a faccia con i malviventi

Il titolare si è trovato faccia a faccia con i malviventi che, nel frattempo, con l’allarme che era entrato in funzione, si sono affrettati a fare razzia di merce e a fuggire. Hanno preso tutto quello che hanno trovato in vetrina, ma sono anche riusciti a farsi strada nel punto vendita. Hanno preso qualche cappotto e delle giacche a vento, i primi capi che hanno trovato lungo la parete alle spalle della vetrina spaccata.

«Me li sono trovati davanti e si stavano allontanando a piedi quando ho raggiunto il negozio - ha proseguito il titolare del negozio - Non so se avessero anche un altro complice o se avessero lasciato l’auto da qualche parte».

In ogni caso i furfanti hanno fatto la strada con alcuni dei capi di abbigliamento che avevano preso poco prima. Qualcuno è stato recuperato.

«E’ successo tutto in pochi minuti, ancora non sappiamo quantificare il bottino. Stiamo facendo una verifica», ha aggiunto. Intanto, è stata presentata denuncia negli uffici della caserma dei Carabinieri della Compagnia cittadina.

Per quel che riguarda gli autori del furto nel punto vendita del centro città, potrebbero essere di origine magrebina. Questo è quanto emerso dalle testimonianze raccolte dagli uomini dell’Arma, che si stanno occupando delle indagini per risalire all’identità degli autori.

Per terra in alcuni punti, sia all’interno del negozio che sull’asfalto, sono rimaste delle evidenti tracce di sangue. Un aiuto per dare un nome agli autori del furto potrà venire anche dalle telecamere che si trovano nelle vicinanze del negozio.