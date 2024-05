Colpo su un’auto a Veduggio, ladro preso grazie alle telecamere

Beccato dal sistema di videosorveglianza comunale, è finito nei guai un veduggese classe 1974, già noto alle forze dell’ordine.

Immortalato dalle telecamere

Alle prime luci di venerdì si è avventato su un’auto posteggiata in via Magenta a Veduggio, una «Citroen C3». Probabilmente utilizzando un grosso sasso rinvenuto poi vicino all’utilitaria, ha infranto tre dei quattro cristalli del mezzo per poi svuotare l’abitacolo. Magro, magrissimo il bottino, basti pensare che il pezzo più «pregiato» è stato una caricabatterie.

Una volta raccolta la querela della proprietaria della «Citroen», gli agenti della Polizia locale si sono messi al lavoro per identificare l’autore del furto. Utili si sono rivelate le immagini registrate dalla telecamera montata proprio in via Magenta che hanno immortalato il ladro in azione. Quest’ultimo è stato così denunciato per furto aggravato.

Soddisfatto il vicesindaco

«In questi anni l’Amministrazione ha sempre puntato sull’utilità della videosorveglianza e questo è l’ennesimo esempio concreto - ha commentato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Augusto Degli Agosti - Abbiamo già in programma nelle prossime settimane ulteriori interventi sull’impianto».