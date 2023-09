Colta da malore in bicicletta, gravissima 81enne di Bellusco

Colta da malore mentre viaggiava in bicicletta, gravissima un'81enne di Bellusco. La donna è caduta in via Verdi: soccorsa in codice rosso, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Vimercate.

La dinamica

La caduta è avvenuta poco prima delle 11, in via Verdi (all'altezza del civico 13), strada adiacente al centro del paese. Da quanto appreso la donna avrebbe accusato un malore e avrebbe perso l'equilibrio, cadendo dalla bicicletta e finendo rovinosamente a terra. Un impatto molto violento, che ha da subito fatto pensare al peggio. Immediato l'arrivo dei soccorsi: sul posto si sono portate un'ambulanza e un'automedica, accorse in codice rosso. Presenti anche gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est.

La corsa in ospedale

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul luogo della caduta, la donna è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. E' ricoverata in Neurorianimazione. La prognosi è riservata.