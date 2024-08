Stava rientrando con la famiglia da una festa per i cinquantanni del marito. Durante il tragitto in macchina però, all'altezza di Vimercate, la donna ha accusato un grave malore che non le ha lasciato scampo, nonostante l'intervento tempestivo del 118.

Colta da un malore a Vimercate mentre torna da una festa di famiglia: addio a una mamma 44enne

Si è spento il dolce sorriso di Maria Pennisi, 44 anni, mamma di due adolescenti e residente a Seggiano (frazione di Pioltello). La donna è scomparsa improvvisamente nella notte di martedì scorso, dopo una splendida serata di festa trascorsa con amici e parenti per celebrare il cinquantesimo compleanno del marito, Matteo Gulino.

La tragedia, come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it, è successa senza alcun preavviso, travolgendo la famiglia in un momento che doveva essere di festa e di gioia. Era in auto con il marito e stavano tornando verso Pioltello dopo aver festeggiato i 50 anni dell’uomo. A un tratto, all'altezza di Vimercate, mentre transitava in auto sulla Monza-Trezzo all'altezza dell'incrocio con via Tolstoj, la donna si è sentita male e ha chiesto di accostare la macchina. Il marito non ha perso tempo e ha prestato le prime cure insieme ad altre persone che si erano fermate per prestare soccorso. Quando sono arrivati gli operatori del 118, però, era ormai troppo tardi.

Sconvolti ed esterrefatti i familiari, gli amici e i tanti conoscenti che si sono stretti intorno al marito e ai figli in questo momento di dolore.

Venerdì pomeriggio è stato celebrato il funerale presso la chiesa della Beata Vergine Assunta di Seggiano. Nonostante il periodo estivo di vacanza, in tanti hanno voluto essere presenti per ribadire l’affetto per una giovane madre strappata alla vita troppo presto.