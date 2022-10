Un 68enne è stato sorpreso dai Carabinieri nel quartiere Lazzaretto di Seregno con due coltelli a serramanico. Denunciato all'Autorità giudiziaria.

Due coltelli nel borsello, denunciato 68enne

Un 68enne calabrese, originario del vibonese, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Seregno poiché trovato in possesso di due coltelli a serramanico di 16 e 20 centimetri mentre percorreva a piedi le strade del quartiere Lazzaretto, contravvenendo pertanto all’articolo 4 della legislazione sulle armi che ne vieta anche il semplice porto.

I controlli dei Carabinieri in via Vivaldi

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 ottobre, verso le 15 i militari dell’Arma erano impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento e percorrevano via Vivaldi. A bordo strada hanno notato un uomo che stava discutendo animosamente con due donne affacciate al balcone di una delle palazzine popolari del quartiere. Insospettiti i militari hanno proceduto all’identificazione del 68enne, un operaio, celibe, incensurato.

Sequestrati i due coltelli

Durante le fasi dell’accertamento l’uomo sin da subito è apparso agitato, tremolante e restio a rispondere alle domande dei militari. Nel prendere i documenti dal borsello che aveva a tracolla, l’uomo ha tentato di limitarne l’apertura come se stesse nascondendo qualcosa. Questo ha ulteriormente insospettito i Carabinieri, ai quali l'uomo ha detto: “Non ho nulla con me, non ho nulla di illegale”. I militari hanno proceduto lo stesso a perquisire il 68enne, trovando nel suo borsello i due coltelli a serramanico. “Li uso per autodifesa, non si sa mai”, ha provato a giustificarsi il possessore. Le armi bianche sono state sequestrate e il 68enne è stato denunciato in stato di libertà.