Coltello in tasca, denunciato 18enne di Seregno

La Polizia di Stato a Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà un 18enne di Seregno , con precedenti di polizia, per porto ingiustificato di armi da taglio. In tasca occultava un coltello (nella foto).

I controlli in piazza a Como

Una volante, durante il servizio di controllo del territorio, dopo la mezzanotte di martedì 17 febbraio ha identificato in piazza Duomo a Como un gruppetto di giovanissimi che stavano parlottando tra loro, procedendo al controllo dei documenti. Il 18enne ha evidenziato un comportamento stranamente preoccupato e difensivo, così gli agenti hanno approfondito le verifiche. Nonostante le sollecitazioni, il giovane teneva la mano destra ben salda in tasca, a dispetto della richiesta dei poliziotti di mostrarla.

18enne con un coltello in tasca

L’ispezione, proprio nella tasca destra dei pantaloni della tuta che indossava, ha permesso di rinvenire un coltello multiuso con la lama di circa sette centimetri, di cui il giovane non giustificava il possesso. Accompagnato in Questura e documentati i suoi precedenti di polizia per rapina e lesioni personali nel 2025, il seregnese è stato deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di armi da taglio.