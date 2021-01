Colto da infarto durante un controllo: 61enne rianimato dagli agenti e trasportato in ospedale

Intervento urgente dei soccorritori oggi, venerdì 8 gennaio, in corso Como a Limbiate per un 61enne colto da infarto. E’ stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale.

Colto da infarto durante un controllo: 61enne gravissimo in ospedale

E’ stato colto da infarto improvviso durante un controllo della Polizia locale. E’ accaduto a Limbiate oggi, venerdì, intorno alle 13. Gli agenti si trovavano in corso Como per un normale servizio di controllo quando hanno fermato un autocarro guidato da un 61enne. L’uomo, residente a Bovisio Masciago, poco dopo essersi fermato si è accasciato a causa di un malore improvviso.

Gli agenti hanno subito allertato i soccorsi e nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza hanno praticato le manovre di rianimazione, poi proseguite dagli operatori del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno continuato la rianimazione fino a stabilizzare il 61enne che è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

(foto archivio)

TORNA ALLA HOME