Colto da malore in piazza, salvato dal tempestivo intervento dei volontari

Colto da malore mentre si trovava in centro di Desio, salvato dal tempestivo intervento di tre volontari del soccorso. Il pensionato è stato poi ricoverato all’ospedale San Pio X, in terapia intensiva.

L’anziano è stato colto da malore mentre si trovava in centro

Un anziano di 83 anni era seduto all’esterno del Bar Centrale, in piazza a Desio, quando si è sentito male. In arresto cardiaco, pronto l’intervento dei volontari del soccorso che si trovavano casualmente in centro. A praticare le manovre salvavita Stelio Pozzi, molto conosciuto in città, uno degli istruttori della Croce Rossa cittadina, in quel momento fuori servizio, e Maria Luigia Zizza, un’operatrice sanitaria, grazie al defibrillatore che è installato poco lontano dal punto in cui è successo il fatto, recuperato da un ragazzo. Un’altra desiana, Elisabetta Villa, anche lei volontaria della Croce Rossa, ha invece dato il proprio supporto, tenendo il contatto con il servizio di emergenza e urgenza e con la centrale operativa, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto anche l’automedica.

“Abbiamo fatto un lavoro di squadra”

“Abbiamo fatto un lavoro di squadra – ha raccontato Stelio Pozzi – E’ importante conoscere le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore, così come intervenire in quei cinque o sei minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza fa la differenza”. Ha poi aggiunto: “La Croce Rossa organizza i corsi, invito tutti a iscriversi, per poter intervenire se ci si trova in casi come questo”.

Il grazie del sindaco

Ai volontari è arrivato anche il ringraziamento del sindaco, Carlo Moscatelli: