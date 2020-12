Comitato Maria Letizia Verga, la solidarietà è servita

Grande successo, a Cesano, per la seconda replica della Trippa e cassoeula della solidarietà a favore del Comitato Maria Letizia Verga di Monza.

L’iniziativa di solidarità per guarire un bambino in più dalla leucemia ha portato sulle tavole di Cesano Maderno e dintorni la solidarietà. Molto soddisfatta la presidente della sezione di Cesano Maderno del Comitato, Rosanna Arnaboldi, che si è prodigata con questa particolare cena di raccolta fondi a distanza insieme all’amico Alberto Galimberti di Europarty.

“Abbiamo consegnato più di 150 porzioni e ci hanno fatto tutti tantissimi complimenti per questa iniziativa, che ci ha permesso di gustarci una bella cena tutti insieme ma ognuno a casa propria, abbinando gusto e cuore. In un momento come questo è difficile raccogliere fondi perché tutti i nostri soliti eventi sono saltati, ma noi non ci lasciamo fermare da questa pandemia”.